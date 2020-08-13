Президент Беларуси Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу республики. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря лидера Союзного государства сообщает «Коммерсант ФМ».
Президент Беларуси Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу республики. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря лидера Союзного государства сообщает «Коммерсант ФМ».
Дата: 2020/08/14 0:17
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
45
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава не продавала Минску никаких боеприпасов.
Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что берет ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста в
Агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований опубликовали отчет, в котором обвинили Россию в создании и
В Минске около 7 тыс. демонстрантов собрались возле метро Пытыцкого — на месте гибели протестующего 10 августа.
Дмитрий Семченко, журналист пула при президенте Беларуси Александре Лукашенко и ведущий программы «Антифейк» на государственном канале ОНТ,
Бэтмен и Человек-паук приехали на акцию протеста в Беларуси и раздали митингующим воду и шоколадные батончики.
Канцлер Австрии Себастьян Курц на своей странице в Twitter опубликовал пост с осуждением насилия в отношении участников
Миллиардер и президент компании Crocus Group Араз Агаларов признался, что в условиях пандемии коронавируса его бизнес несет огромные убытки.
Государственная комиссии под председательством премьера Казахстана Аскара Мамина приняла решение о поэтапном ослаблении карантинных мер, введенных в