Дмитрий Семченко, журналист пула при президенте Беларуси Александре Лукашенко и ведущий программы «Антифейк» на государственном канале ОНТ, уволился с работы. Об этом пишет The Village Беларусь в Instagram.

Жена Семченко Юлия подтвердила информацию о его уходе. «Дайте пожалуйста немного времени. Он должен скоро сам все написать», — сообщила она.

Супруга журналиста также призвала людей не травить Семченко. «Я два месяца не живу, я существую. Лично я сделала многое, что в моих силах, но не могла об этом кричать», — добавила она.

Ранее сообщалось, что белорусские журналисты начали активно покидать госканалы и радиостанции на фоне массовых протестов граждан. Среди уволившихся — журналисты «Беларусь 1», АТН, СТВ, ОНТ и Первого канала белорусского радио.

По всей Беларуси несколько дней проходят массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко и проведения новых и честных президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Лукашенко 9 августа набрал на выборах более 80 процентов голосов.

Протесты разгоняются силовиками с помощью спецсредств. Задержаны несколько тысяч человек. Известно о двух погибших. Возбуждены десятки уголовных дел.

Minval.az