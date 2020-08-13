Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) присоединились к объявленной в Беларуси забастовке с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов. Фото и видео с территории завода опубликовал Telegram-канал «NEXTA Live» оппозиционного журналиста Степана Путило.

На кадрах собравшиеся на улице работники в униформе скандируют «Позор!» На другом видео, опубликованном в Telegram-канале «Беларусь головного мозга», заводчане кричат: «Уходи!»

Помимо МАЗ, начали бастовать работники других крупных предприятий: «Интеграл», «Керамин», «Терразит», «Гродно Азот».

Minval.az