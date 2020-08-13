Военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Беларуси слетал на военный аэродром Кубинка в Подмосковье, затем отправился в Новосибирск и вернулся в Минск. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar, пишет Лента.ру.

Согласно информации портала, самолет с бортовым номером EW-005DE около 6:30 по местному времени в среду,12 августа, вылетел из белорусской столицы и приземлился в районе подмосковной Кубинки, где расположен военный аэродром. Затем, около 10:46, предположительно, транспортник покинул авиабазу и спустя четыре часа полета приземлился в аэропорту Новосибирска. В обратную сторону самолет выдвинулся спустя три часа после посадки — в 23:00 по местному времени он совершил посадку в аэропорту Минска.

На воздушном судне, о котором идет речь, имеются опознавательные знаки ВВС Беларуси. Ил-76МД-90А, как правило, предназначен для межрегиональной перевозки войск, тяжелой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов парашютным и посадочным способом. Кроме того, борт может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров.

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