«Сасна црер», события 2018 года — разные звенья «цепочки Сороса», которые, возможно, не знают друг о друге, но управляются из одного места. Об этом заявил экс-начальник полиции Армении Владимир Гаспарян.

«Сорос в Армении имеет много ОО. Если посмотреть на их программы, то можно сказать, какие «хорошие» программы осуществляет дедушка Сорос. Вовлеченные в это люди могут даже поклясться, что ничего не делают против государства, при этом они так себя ведут, что им можно и поверить. Но где-то 10 организаций такие, а вот 60 — организации, группировки, сети, резиденты… Об этом пусть говорит СНБ. Есть также боевая, политические части. Вы очень скоро все это увидите. У глобалистов и соросовцев есть личные интересы, разрушающие государства. Если вы видите эти процессы и думаете, что на этом этапе они остановятся, то ошибаетесь, если действующие власти проявят самостоятельность, против них сразу же предпримут соответствующие шаги. Если сегодняшний руководитель не освободится от этого воздействия… Поживем, увидим. В 2018 году мы владели ситуацией, но кое-что из сказанного мною выяснили позже», — заявил Гаспарян.

Minval.az