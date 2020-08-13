Министерство иностранных дел Украины будет жестко защищать права и интересы своих граждан, находящихся в Беларуси, где проходят массовые акции протеста против фальсификации президентских выборов. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, трансляция его брифинга доступна в Facebook.

Он рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Белоруссию до нормализации ситуации в стране.

Кулеба при этом отметил, что украинские власти настроены на конструктивный диалог с белорусскими партнерами.

12 августа в Минске силовиками были задержаны два украинца — волонтеры организации «Восток-SOS» Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Правозащитники призвали МИД Украины обратиться с запросом к властям Белоруссии с требованием их немедленного освобождения.

Украина отказалась давать оценку победе на президентских выборах в Беларуси действующего главы государства Александра Лукашенко. «Мы пока внимательно отслеживаем ситуацию, как она развивается», — пояснил Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусские власти к терпимости, отказу от уличного насилия и открытому диалогу с обществом.

При этом партнеры Украины по «Люблинскому треугольнику» — Литва и Польша — совместно с Латвией разработали план помощи Беларуси по выходу из политического кризиса. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, он содержит три пункта. Страны готовы быть посредниками между противоборствующими сторонами.

Minval.az