«Цепочки солидарности» с задержанными и пострадавшими во время разгонов протестов выстраиваются с утра четверга в ряде районов Минска, передает РИА Новости.

Во время акций, в которых участвуют в основном женщины, их участники держат в руках цветы, призывая таким образом прекратить насилие, а также демонстрируют поднятыми вверх руками знак «Победа».

Проезжающие мимо автомобили громко сигналят, пешеходы аплодируют. Некоторые прохожие останавливаются со словами благодарности. Порой в знак поддержки сигналят общественный транспорт и машины коммунальных служб, которые убирают город.

В частности, около 60 человек собрались у кинотеатра «Октябрь». Некоторые подходят, кладут на асфальт у обочины цветы и идут далее по своим делам. В Белоруссии четверг — рабочий день.

Возле первой городской клинической больницы также около 20 человек выстроились в цепь, помимо цветов они держат в руках белые воздушные шары. Еще одна цепь выстроилась на выходе из метро «Пушкинская» вдоль улицы Притыцкого. Около трех десятков юношей и девушек стоят с цветами и поднятыми вверх кулаками. Проезжающие автомобилисты активно сигналят в знак солидарности с протестующими.

Также «цепочки солидарности» отмечаются у ряда станций метро на проспектах Независимости и Дзержинского. Около 100 участников акции солидарности идут вдоль проспекта Независимости.

Милицейского усиления в местах сбора участников акций не замечено, все проходит мирно.

Minval.az