При наличии определенных хронических заболеваний возникают первичные признаки приближающейся смерти. Их в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал врач-кардиолог Анатолий Трифонов.

По его словам, при хронической болезни сердечно-сосудистой системы главные признаки можно заметить за 10-15 дней до гибели. «Эти симптомы в буквальном смысле написаны на лице», — сказал он.

Трифонов указал, что у больного появляются одышка, вялость, покраснение лица, побледнение кожи, недомогание, внезапное чувство страха, расширение зрачков, частые потери сознания.

При сердечной недостаточности начинаются судороги, лихорадка, холодеют и отекают конечности, цвет кожи приобретает синий оттенок, может выделяться пена изо рта. В таком случае смерть может наступить через 1,5-2 часа, и необходимо быстрее обратиться за медпомощью.

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