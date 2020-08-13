Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил окружную больницу на Чукотке, где захотел зайти в кабинет МРТ, однако ему запретили. Видеозапись размещена в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.

На кадрах видно, как премьер начинает входить в кабинет, за ним следуют журналисты, однако перед дверью они останавливаются. В этот момент ему кричат: «Нельзя, нельзя, нельзя, не заходите с аппаратурой». Затем Мишустина просят выйти. «Вот, профессионалы, сразу видно», — прокомментировал премьер.

Мишустин прибыл на Дальний Восток в рамках рабочей поездки.

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