В соцсетях стали распространяться видеообращения, на которых белорусские спецназовцы выбрасывают в мусорные баки форму и знаки отличия, протестуя таким образом против разгона мирных демонстраций в стране.

Видео, в частности, массово публикуют популярные оппозиционные телеграм-каналы «Nexta Live» и «Беларусь головного мозга».

«Мне очень стыдно за то, что я служил в войсках, которые сейчас избивают и калечат людей», — говорит бывший военный на одном из них.

«Я принимал присягу по защите своего народа, и мне стыдно от того, какой беспредел сейчас происходит».

«Белорусского братства, спецназа Беларуси больше нет».

ОМОН и военные разгоняют митинги, которые начались в Беларуси 9 августа после голосования на выборах президента страны. Протестующих при задержаниях избивают, за три предыдущих дня в больницы попали не меньше 250 человек. Всего, по данным МВД Беларуси, с 9 по 11 августа на митингах задержали около шести тысяч человек, 12 августа задержания продолжились.

Minval.az