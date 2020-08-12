Герой России летчик-космонавт Олег Артемьев считает, что колонизация Марса жителями Земли может начаться не ранее, чем через 15 лет.

«Я бы очень хотел участвовать в колонизации Марса, но я понимаю, что сам я уже вряд ли по возрасту и по состоянию здоровья смогу. Потому что, когда мы будем колонизировать, это будет, наверное, лет через 15, это в лучшем случае, это будет тяжеловато», — сказал космонавт, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что все шансы быть первыми людьми на Красной планете есть у нынешних молодых людей.

Они также смогут, по его мнению, колонизировать Луну.

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