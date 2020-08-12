Близкий друг Михаила Ефремова, актёр Иван Стебунов рассказал, как проходили дни артиста перед смертельным ДТП на Садовом кольце.

— Мы встретились с ним в театре. Он был хорошо разгорячён. Я знал, что он пьёт. Причём не первый день. Второй день для него выпивать — это нормально, — сказал актёр в эфире телеканала «Россия-1».

После этого, по словам Стебунова, Ефремов пил ещё два дня. В день смертельного ДТП актёры поговорили по телефону.

— Он так и не остановился. Я понял, что пружина сжимается. Я напрягся, но мы посмеялись. Я даже подыграл ему. Потом положил трубку и мы поехали с женой к нему домой, — отметил Стебунов.

До дома Ефремова они доехать не успели — по дороге наткнулись на ДТП с его участием.

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