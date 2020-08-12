Большинство граждан Грузии считают Россию самой большой политической и экономической угрозой для страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного международным республиканским институтом США, передает «Интерфакс».

По результатам опроса, так считают 82% граждан Грузии.

Отмечается, что самым близким экономическим и политическим партнером Грузии 62% граждан назвали США.

Опрос проводился в период с 4 июня по 2 июля, участие в нем приняли 1500 респондентов в масштабах всей Грузии, погрешность может составлять 2,5%.

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