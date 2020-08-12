Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обратился с просьбой об участии России в международном механизме помощи Ливану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«По ситуации в Ливане президент республики попросил об участии России в механизме, учрежденном на международной конференции помощи Бейруту и ливанскому народу, которая состоялась 9 августа», — говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что французский лидер также «подчеркнул важность взаимодействия постоянных членов Совета Безопасности ООН в целях снятия напряженности в интересах стабильности Ливана и всего региона». «Необходимо поддержать создание нового правительства в Ливане с конкретной миссией, чтобы обеспечить восстановление Бейрута, реализацию реформ и дать надлежащий ответ на чаяния ливанского народа», — подчеркнули в Елисейском дворце.

В ходе проведенной по инициативе Макрона в прошлое воскресенье экстренной видеоконференции доноров в поддержку Бейрута было собрано более четверти миллиарда евро в виде финансовых обязательств стран-участниц. Эта краткосрочная помощь не увязана с проведением реформ в Ливане.

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