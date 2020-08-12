У протестов в Беларуси, начавшихся после выборов президента республики 9 августа, нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах. Об этом сообщается на сайте штаба собиравшегося участвовать в президентской гонке Виктора Бабарико.

Заявление в штабе сделали после того, как государственный телеканал «Беларусь 1» выпустил новостной сюжет, в котором говорилось, что члены команды Бабарико причастны к организации и финансированию беспорядков во время акций протеста в Беларуси.

В сюжете также указывалось, что представители Бабарико «провоцировали» участников на «агрессивное противодействие органам правопорядка».

Штаб Бабарико в ответ на это заявил, что все его представители, «уполномоченные делать публичные заявления всегда говорили об использовании только законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне ее».

Minval.az