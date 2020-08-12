Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская восстанавливается после стресса, она сама определится со своими планами, надо дать ей время, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Тихановская, по официальным данным ЦИК Беларуси, проиграла в воскресенье выборы действующему главе государства Александру Лукашенко. После объявления результатов в стране проходят акции протеста тех, кто не согласен с официальными результатами и считает Тихановскую победительницей. Накануне она покинула Беларусь и отправилась в Литву.

«Я говорил с ней по телефону сегодня утром. Ну так только смотрим, она сама скажет, какие у нее планы. Но я понимаю, что она действительно очень многое испытала за это время. Потом надо понимать, что это молодая женщина, она никогда не была в политике, в какой-то борьбе и так далее. И сейчас на ее плечи столько много всего навалилось. Это надо понять, надо дать ей время, она сама скажет, какие у нее в будущем планы», — добавил глава МИД Литвы (цитата по РИА Новости).

Minval.az