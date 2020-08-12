Дирижер Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, которым его наградил президент Беларуси Александр Лукашенко в 2014 году. Об этом он заявил в открытом письме, передает «Дождь».

«Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша „черная“ сила — это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что „плачущие утешатся“? Так и будет!», — написал Спиваков.

Он напомнил, что орден ему вручили в 2014 за «особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности», а также в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

«Видимо, в то время, эти понятия еще были вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с вами, правителем создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией», — отметил Спиваков.

Minval.az