Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал протестующих против его переизбрания словами «гуляй дядя по улицам и проспектам».

По его мнению, основу протеста составляют «люди с криминальным прошлым и сегодня безработные». «Нет работы, значит, «гуляй, дядя, по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устраивайтесь на работу», — сказал Лукашенко.

При этом он предостерег «обуржуазившихся граждан» от выдачи «липовых справок» о трудоустройстве. «Все должно быть честно и порядочно», — приводит слова президента БЕЛТА.

Minval.az