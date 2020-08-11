В Минске на Каменной Горке (район на западе города) после десяти вечера собрались несколько сотен человек, они перекрыли дорогу на выезд из города. Об этом сообщает Tut.by.

Протестующие пытаются строить баррикады из мусорных баков и скамеек, одна из баррикад простояла пять минут, ее разобрал ОМОН.



Как сообщает «Наша Нива», на Каменной горке люди разобрали тротуарную плитку и бросают ее в автозак. Об этом же пишет «Европейское радио для Белоруссии».

ОМОН бросает в людей светошумовые гранаты, добавляет «Наша Нива». Слышны выстрелы, передает телеграм-канала «Чай з малинавым варэннем».



О попытках соорудить баррикаду в районе метро «Пушкинская» сообщает Onliner. Баррикаду также построили в Серебрянке, передает «Наша Нива». ОМОН разогнал протестующих гранатами и разбирает баррикаду, пишет издание.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» сообщает о трех взрывах в Серебрянке.



Minval.az