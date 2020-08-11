Президент США Дональд Трамп оскорбил игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за акции против социальной несправедливости.

В интервью Fox Sports Radio главу государства спросили о критике в его адрес со стороны спортсменов, а также об акциях с преклонением колена во время исполнения гимна США.

«Я не заметил, что они что-то адресуют в мой адрес, но скажу, что не был бы так уж удивлен. Некоторые из игроков НБА подлые, мерзкие и попросту очень тупые», — приводит слова Трампа «Газета.ру» со ссылкой на Mediaite.

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