После недавних столкновений между армянами и азербайджанцами в Москве было задержано около 1000 армян. Большая их часть была освобождена после составления протокола, 15 человек были подвергнуты административному штрафу в1000-1500 рублей, 8 человек арестованы на два месяца на период следствия.

Об этом газете «Айкакан жаманак» сообщил глава московского офиса Союза армян России Шаген Петросян.

«Большая часть задержанных это те, кто ездил по Москве с армянскими флагами. На них были составлены протоколы за проведение несанкционированной акции. Под арестом остаются те, кто нападал на азербайджанские рестораны — «Бакинский дворик» и «Тысяча и одна ночь», — сказал Петросян.

Minval.az