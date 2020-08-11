Светлана Тихановская, бывшая основным соперником действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах главы государства, попросила своих сторонников «не противостоять милиции». Запись ее видеообращения опубликовал Telegram-канал «Желтые сливы», ссылку на видео разместило в своем Telegram-канале государственное информагентство БелТА, опубликовавшее также текст обращения.

На видео Тихановская, опустив глаза и явно читая записанный текст, благодарит граждан Беларуси за участие в выборах президента.

«Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — говорит Тихановская, только на последних словах поднимая глаза на камеру.

Где именно и когда сделана запись, не известно.

Во вторник утром стало известно, что Тихановская находится в Литве. Министр иностранных дел Литвы Линус Линкявичюс сообщил об этом в Twitter. Он сказал, что Тихановская в безопасности. По словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз. «У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — заявила Ковалькова.

Minval.az