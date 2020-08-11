Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

28 июля документ был направлен с подписью главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова президенту и сегодня закон возвращен с подписью Зеленского.

В налоговом комитете ВР допускали, что закон может быть ветирован. В нем, по словам члена комитета Марьяна Заблоцкого, есть взаимоисключающие нормы о регуляторе деятельности азартных игр.

«Доставились поправок до того, что мы проголосовали за две взаимоисключающие нормы. В одной норме пишет что есть специальная комиссия, которая регулирует деятельность азартных игр, а другая правка говорит, что этот орган определяет Кабмин (то есть это может быть налоговая , или Минфин).Очень много людей хотели создать эту комиссию», — цитирует Заблоцкого «Экономическая правда».

21 июля Рада отклонила три проекта постановлений об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса и разблокировали его подписание.

После того, как закон вступит в силу, в Украине будет разрешена деятельность казино и букмекерских пунктов, залов с игорными автоматами и организации покерных онлайн-турниров. До этого их деятельность была запрещена на протяжении 11 лет, из-за чего часть нелегальных игр проводилась в форме лотерей.

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