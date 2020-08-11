На протестах в Минске вечером в понедельник, 10 августа, произошел взрыв, в результате которого погиб один из демонстрантов.

Как сообщило МВД Беларуси, взрывное устройство сдетонировало в руках мужчины в тот момент, когда он попытался бросить его в сотрудников милиции. Инцидент произошел около 23.00 на улице Притыцкого, где, по сведениям МВД, «толпа строила баррикады для блокирования движения».

В свою очередь Telegram-канал «Беларусь головного мозга» указывает, что коктейлей Молотова «не было замечено ни у одного из протестующих». «Скорее всего, мужчину подорвали свето-шумовой гранатой, которую кинули под ноги», — предполагают авторы Telegram-канала.

Издание «Наша Нива» опубликовало видео, на котором светошумовая граната попадает в протестующего. Издание уточняет, что пока неясно, тот ли это человек, о гибели которого от «неустановленного взрывного устройства» сообщило МВД.

Minval.az