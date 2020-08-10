Действия белорусских властей по отношению к российским журналистам оказались несоразмерными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

По ее словам, сегодня исполнилось пять лет с момента, как она возглавила департамент информации и печати МИДа.

«Не думала, что в этот день я буду заниматься защитой российских журналистов от непропорциональных действий силовиков в братской Белоруссии. Да, журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания. И наличие разрешительного документа — обязательное условие их легальной деятельности. Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — написала Захарова.



Minval.az