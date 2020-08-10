Чтобы компенсировать убытки граждан страны, связанные с падением доходов или потерей работы в связи с распространением коронавируса, правительство Грузии приняло решение о продолжении программы оплаты коммунальных расходов, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

По его словам, на этот раз субсидии будут распространяться на 4 месяца – ноябрь, декабрь, январь, и февраль.

Принцип будет тот же, что и был в первые 3 месяца пандемии – до 200 квт. ч. электроэнергии, и до 200 кубометров газа в месяц.

«Это очень важная инициатива, так как экономический кризис будет долгим. Сейчас мы не говорим о субсидировании на весь период кризиса, так как очевидно, что предстоящие 2 года будут очень сложными для глобальной экономики, и для Грузии, которая является ее частью. В этой ситуации мы должны сделать все возможное для того, чтоб смягчить влияние кризиса на наших граждан» — заявил глава правительства.

Minval.az