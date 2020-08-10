Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вышел протестовать к посольству Беларуси в Москве из-за итогов президентских выборов в республике. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко «выпустил собак» против своих граждан, «нарисовав себе 80 процентов».

«Многих людей даже не пускали на избирательные участки. Зато досрочное голосование 42 процента. Это что за математика? — прокомментировал он. — Больше выборов с участием Лукашенко не будет. Все зависит от нас: сколько еще мы согласны содержать дармоеда?»

Политик также написал в своем Telegram-канале, что «это дикость и позор — сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывать протестующих». «Спасибо белорусам. Молодцы! Наконец, набрались мужества и сказали жесткое нет диктатуре. Да здравствует свободная Белоруссия!» — заключил Жириновский.

Minval.az