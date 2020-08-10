Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко по предварительным итогам набирает на выборах главы государства в республике 80,23%, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.
«Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек или 80,23%», — сказала она на брифинге в понедельник.
Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, по официальным данным, получила 9,9% голосов.
Результаты других участников выборов: Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%.
Против всех — 6,02%.
В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.