Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко по предварительным итогам набирает на выборах главы государства в республике 80,23%, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.

«Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек или 80,23%», — сказала она на брифинге в понедельник.

Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, по официальным данным, получила 9,9% голосов.

Результаты других участников выборов: Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%.

Против всех — 6,02%.

В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

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