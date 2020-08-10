Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела против участников протестов, которые ночью прокатились в Беларуси.

Главу СК Беларуси Ивана Носкевича цитирует Белта в telegram.

«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали», – сказал Носкевич.

Правоохранители проводят осмотр мест, где прошли несанкционированные уличные акции. При осмотрах зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей, сообщили в СК.

Носкевич считает, что заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное им русло.

«Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя», — предупредил глава СК Беларуси.

Minval.az