Госдепартамент США обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году.

«12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии», — говорится на официальном русскоязычном аккаунте Госдепа в Twitter.

Американская сторона также призвала Россию вывести войска и выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года.

12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии. Призываем Россию вывести войска и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 г.@EURPressOffice pic.twitter.com/myWGOuGJyO — США по-русски (@USApoRusski) August 8, 2020

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