Между президентом США Дональдом Трампом и крупнейшим инвестором Республиканской партии Шелдоном Адельсоном произошел конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

По данным источника издания, Адельсон позвонил президенту, чтобы обсудить меры администрации по стимулированию экономики в условиях пандемии, однако американский лидер сменил тему разговора, спросив Адельсона, почему тот не делает больше для его предвыборной кампании.

Этот звонок стал причиной беспокойства в рядах республиканцев, так как Трамп мог настроить против себя одного из своих главных спонсоров.

Однако реакция и мнение самого Адельсона остаются неизвестными.

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