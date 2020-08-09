Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможной ситуации в стране после выборов главы государства. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, проголосовав на одном из участков, передает БЕЛТА.

По его словам, рассматриваются различные варианты развития событий, и «недооценивать ситуацию нельзя».

«Но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет», — заявил Лукашенко, подчеркнув, что он это «говорит искренне» и «гарантирует».

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