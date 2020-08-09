Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил дать мгновенный ответ, если действия СМИ приведут к дестабилизации.

Ранее сообщалось, что Лукашенко грозил выдворить представителей иностранных СМИ, если те будут подавать информацию в «деструктивном» ключе.

Из страны уже депортировали двух украинских и одного российского журналиста из проекта «Настоящее время». Журналисты предполагают, что причиной высылки стало ведение трансляции событий в Минске.

Также стало известно, что в основной день голосования в Минске наблюдаются перебои в работе интернета, в частности мессенджера Telegram.

Напомним, в выборах принимают участие четыре независимых кандидата и Александр Лукашенко.

Minval.az