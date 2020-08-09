В Беларуси началось голосование по выборам президента страны, которые стали шестыми в ее истории. Впрочем, оно уже проходило на этой неделе — на досрочном этапе, по состоянию на вчерашнее утро, в нем приняли участие почти треть избирателей.

На этот пост претендуют сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, «вечный» глава государства, Александр Лукашенко, жена оппозиционного блогера, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Избирательная кампания сопровождается многочисленными скандалами, отстранением от участия в выборах рейтинговых кандидатов и арестом одного из них — Виктора Бабарико, задержаниями участников акций протеста.

Избирательные участки закроются в 20.00, предварительные итоги ЦИК опубликует уже в понедельник.

Minval.az