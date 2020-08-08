В грузинском регионе Самцхе-Джавахетия, в городе Ахалкалаки армяне устроили беспорядки.

Причиной этого стало убийство из огнестрельного оружия парня из села Куликам.

После убийства произошло противостояние между молодежью. Несколько агрессивных молодых подожгли 4 дома и один отель в Ахалкалаки. Говорится, что владелец сожженных зданий имеет отношение к убийству парня.

Во время беспорядков один человек погиб и один получил ранение. К Ахалкалаки привлечены дополнительные силы полиции.

На месте находится губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили. Он сказал, что беспорядки связаны с криминальным происшествием.

В настоящее время ситуация в Ахалкалаки напряженная, однако находится под контролем.

Minval.az