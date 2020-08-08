Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал конфликт в Южной Осетии и Абхазии, произошедший в августе 2008 года, «по сути, объявлением войны Российской Федерации». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Именно поэтому тогда я (Медведев на тот момент занимал должность президента — ред.) принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость», — объяснил Медведев.

Он добавил, что, если бы Россия не вмешалась, то «Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо».

Minval.az