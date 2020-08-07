Белорусский суд арестовал диджеев, включивших на митинге песню Виктора Цоя «Перемен!». Об этом сообщает «Наша Нiва».

Кирилл Галанов и Влад Соколовский получили по 10 суток ареста. Этот срок оценивается с момента задержания. Их обвинили в мелком хулиганстве, а также неповиновении законным требованиям должностных лиц, так как, по мнению суда, во время задержания они вели себя нагло и вызывающе.

Инцидент случился накануне, 6 августа, в минском парке Дружбы народов, где должен был состояться митинг-концерт в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Однако с утра власти подогнали на место военную технику, чтобы отпраздновать День железнодорожных войск. Штаб Тихановской отказался от проведения митинга. Другие площадки в Минске были заняты.

Тогда оппозиция призвала сторонников прийти в Киевский парк на День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Когда сторонники Тихановской были на месте, два сотрудника Дворца молодежи, стоявшие за диджейским пультом на акции властей, включили «Перемен!». Собравшиеся встретили этот шаг овациями.

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