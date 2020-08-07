Пандемия в мире является не просто распространением какой-то болезни, а политической и экономической войной. Об этом заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с работниками здравоохранения.

«Пандемия — это не просто болезнь. Это политическая и, как уже сегодня видим, экономическая, даже не противостояние, а война», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, к сожалению, в мире так и не появились готовые рецепты, позволяющие излечить заболевание. «Но вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям, — сказал президент. — Их было много, остается много и будет немало». По его словам, все государства пытаются «использовать эту болезнь, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится».

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