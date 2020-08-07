В Беларуси завершены предварительные испытания опытного образца боевой машины 9А33-2Б из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) 9К33 «Оса».

Полностью опытно-конструкторские работы по данному проекту планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщает государственный военно-промышленный комитет республики.

«В рамках проведения предварительных испытаний опытного образца модернизированной боевой машины 9А33-2Б, на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО, успешно прошли испытания боевой стрельбой. В ходе испытаний подтверждены характеристики ЗРК по уничтожению вертолета (БПЛА)», — говорится в сообщении.

Разработчики заявили, что прошедшая модернизацию радиоэлектронная аппаратура комплекса «в штатном режиме» обеспечила выявление, устойчивое автоматическое сопровождение цели, а также наведения зенитной управляемой ракеты (ЗКР) на воздушную мишень.

В ходе модернизации ЗРК 9К33 «Оса» аппаратура переведена на новую современную элементную базу. У модернизированной машины увеличена дальность обнаружения и повышена точность определения координат цели. Кроме того, комплекс получил новую колесную базу — серийное шоссе семейства МАЗ-6317.

«Модернизация основных систем ЗРК «Оса» позволила не только повысить эффективность его применения, но и увеличить надежность и срок службы, снизить расходы на эксплуатацию, а также существенно улучшить условия и эффективность работы операторов», — говорится в сообщении военно-промышленного комитета Беларуси.

Minval.az