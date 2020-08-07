Россия выдала Армении объявленного страной в розыск по делу о разбое бывшего депутата армянского парламента Левона Саркисяна, сообщает советник генпрокурора республики Гор Абраамян.

«В результате сотрудничества генеральных прокуратур Армении и России, при содействии МИД Армении группа оперативных сотрудников полиции Армении 6 августа доставила в республику разыскиваемого правоохранительными органами Левона Саркисяна», — написал Абраамян в фейсбуке.

25 ноября 2019 года сообщалось, что российский суд арестовал Саркисяна, который был объявлен в розыск на родине по делу о разбое. Бывший армянский депутат был задержан в России 21 ноября того же года, пишет Интерфакс.

Minval.az