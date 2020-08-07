Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что не выдаст Украине задержанных в Минске россиян, пока Киев не признает их вину.

«У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральные прокуроры Украины, Беларуси и России, правоохранительные системы в контакте, они и работают над тем, чтобы была чёткая картина», — сказал Лукашенко в опубликованном на YouTube-канале Гордона интервью.

Белорусский лидер назвал ситуацию недопустимой и отвратительной, «особенно, если это происходит со стороны твоих родных друзей».

30 июля в Беларуси задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.

Minval.az