Главный редактор украинского новостного сайта «Гордон» Алеся Бацман опубликовала анонс интервью президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту Дмитрию Гордону.
На своей странице в Facebook Бацман написала: «Для затравки дам вам несколько любопытных цитат президента Белоруссии. (Пересказываю максимально близко к оригиналу).
– Я Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно, когда у него сын погиб.
– Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!
– У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович.
– Никогда с территории Беларуси не придут на Украину россияне.
– «Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?» «Кажется», – ответил мне Шойгу.
– Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем».
Бацман добавила, что это «только вершина заявлений из двух с половиной часового интервью».