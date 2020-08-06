Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных во время избирательной кампании в республике есть люди «с американскими паспортами, женатые на американках, работающих в Госдепе».

«По словам президента, в Беларуси уже задержано немало людей, которые — и это уже доказано — ставили перед собой цель дестабилизировать обстановку в стране. И речь далеко не только о задержании членов ЧВК», — сообщила пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко заявил, что властям «известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки».

«Неважно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к Демократической партии. <…> Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются, хайповались на территории Беларуси. Я думаю — американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного».

По его словам, таких людей в Беларуси немало и все они «позеленели от денег» — «кто платит, за того и поют».

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