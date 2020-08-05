В Красносельском районе Санкт-Петербурга обнаружили мертвым 22-летнего блогера из Таджикистана, сообщает «Фонтанка». Молодой человек активно вел аккаунт в TikTok, большинство роликов были посвящены теме ЛГБТ.

Издание пишет, что полиция обнаружила на трупе следы удушения и кровоподтеки. Тело нашли несколько дней назад в квартире одного из домов на улице Маршала Казакова.

В полицию обратился ранее судимый хозяин квартиры, 45-летний уроженец Азербайджана. Позже его задержали по подозрению в совершении преступления.

Minval.az