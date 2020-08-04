Вина задержанных в Беларуси граждан РФ ничем не доказана, Москва будет отстаивать их права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — написала Захарова в «Фейсбуке», комментируя заявления президента Беларуси Александра Лукашенко.

Она отметила, что Лукашенко «прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные».

«Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия», — добавила представитель МИД РФ.



Лукашенко ранее во вторник заявил: задержанные граждане РФ дали показания, что были направлены специально в Беларусь.

В данной связи Лукашенко призвал Россию «прекратить вранье». «Вы же уже опозорились. Сперва Стамбул, потом Венесуэла, вчера уже позвонили — нет, не Венесуэла. Мы знаем», — сказал он.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК «Вагнер» и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

3 августа консул РФ в Беларуси Кирилл Плетнев сказал, что задержанные в Беларуси россияне заявляют, что находились в стране транзитом и направлялись в Латинскую Америку. По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минск в Стамбул, после чего — в третью страну.

Minval.az