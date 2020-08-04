Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключает волнений в Беларуси на следующий день после выборов в случае победы действующего президента Александра Лукашенко, допускает, что это даже может привести к его отъезду из республики.

«Если Лукашенко объявит о своей победе, в Беларуси  смогут не согласиться с этим. И выступят против. Обстановка обострится. Это может привести к тому, что ему придется, может быть, покинуть Беларусь во избежание каких-то жертв. Кто-то из воинских частей или из полиции может отказаться подчиняться ему. Мы же ничего не знали, как будут развиваться события 14 февраля, в ночь на 15-е 2014 года в Киеве. Все думали, что будет спокойно, столько гарантов – Франция, Польша, Германия. А получилось, что всё рухнуло за несколько часов, и Янукович должен был бежать, и могли его убить», — заявил Жириновский в разговоре с РИА Новости.

По мнению лидера ЛДПР, сейчас наступили «другие времена»: нельзя силовым вариантом остаться у власти.

«Двадцать шесть лет. Уже всё, люди устали. Поэтому, это предел для белорусов. Они тихие-тихие, но могут устроить что-нибудь в понедельник, 10 августа. Это будет такой значимый день для Беларуси», — считает парламентарий.

Одновременно Жириновский призвал  Александра Лукашенко выпустить арестованных кандидатов или сняться с выборов.

«Лучше пусть превентивно он снимается с выборов, исходя из того, что он видит, что граждане не желают его еще очередного переизбрания. Или же выпускает всех, кого арестовали из кандидатов в президенты, регистрируют их, и они идут на выборы 9 августа. И страна выберет другого президента. А он смирится с поражением. Это было бы лучше для успокоения всех жителей Беларуси, хотя мы не знаем реальную программу остальных кандидатов», — сказал Жириновский.

Minval.az