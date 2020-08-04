«Двадцать шесть лет. Уже всё, люди устали. Поэтому, это предел для белорусов. Они тихие-тихие, но могут устроить что-нибудь в понедельник, 10 августа. Это будет такой значимый день для Беларуси», — считает парламентарий.

Одновременно Жириновский призвал Александра Лукашенко выпустить арестованных кандидатов или сняться с выборов.

«Лучше пусть превентивно он снимается с выборов, исходя из того, что он видит, что граждане не желают его еще очередного переизбрания. Или же выпускает всех, кого арестовали из кандидатов в президенты, регистрируют их, и они идут на выборы 9 августа. И страна выберет другого президента. А он смирится с поражением. Это было бы лучше для успокоения всех жителей Беларуси, хотя мы не знаем реальную программу остальных кандидатов», — сказал Жириновский.