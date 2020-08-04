Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.

Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился в Грозном с возвращенными ребятами, на встрече присутствовали родственники провинившихся, представители духовенства и правоохранительных органов.

«Каждый день главе республики Рамзану Кадырову пишут в соцсетях о проступках жителей, выехавших за пределы региона, вот, мол, ваши совершили. Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», — заявил Делимханов на встрече.

Он отметил, что оступившихся ребят могут использовать недоброжелатели Чечни в своих целях, и руководство республики пытается уберечь молодежь, направить на правильный путь.

«Каждый уважающий себя мужчина должен быть готов защитить и умереть за родину, народ, достоинство и честь, но недопустимо драться из-за каких то тысячи-пятисот рублей или горстки таблеток, это позор, и никто не позволит этого, где бы вы ни находились – в Москве, Питере или другом регионе», — подчеркнул Делимханов.

По его словам, никто не мешает молодежи учиться, работать, развиваться, власти просят об элементарных вещах – следить за своим поведением, не нарушать закон и вести себя достойно в любом месте и при любых обстоятельствах. Делимханов отметил, что нарушители порядка будут возвращены на родину, где они пройдут трудовое воспитание: их задействуют в различных работах на улицах городов и районов республики, пишет РИА-Новости.

Minval.az