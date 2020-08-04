Президент Беларуси Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом, рассказал, что его рецепт борьбы с болезнью — свежий воздух и спорт.

«Как показала пандемия, в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом, поэтому каждому во главу угла надо поставить здоровый образ жизни — правильное питание, свежий воздух и занятие спортом. Свежий воздух и занятие спортом — это вам говорит человек, который сам это прошел. Будете сидеть дома — будете болеть всегда», — сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.

В конце июля белорусский президент сообщил, что, по заключению медиков, он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию COVID-19.

Minval.az