Первый зампред комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской «интеграции» и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал провокацией задержание 33 бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси.

Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Он (Александр Лукашенко, — прим.) стал нахлебником, почти паразитом на российско-белорусских отношениях, шантажистом, и в этой ситуации он докатился до провокации с задержанием россиян».

Константин Затулин считает, что российского посла в Беларуси следует отозвать в Россию для консультаций.

Minval.az