Руководитель RT Маргарита Симоньян опубликовала очередное резкое заявление в адрес премьера Армении Никола Пашиняна.

Симоньян напомнила цитату Пашиняна, отрицавшего в 2005 году вымышленный «геноцид армян» в Османской империи, и далее отметила, что ее пробабушка плюнула бы нынешнему премьеру Армении в лицо за это.

«Ненега, прабабушка моя золотая, пережившая «геноцид» (здесь и далее кавычки наши – Minval.az) и воспитавшая меня в неистребимом почитании памяти жертв беспрецедентной в истории человечества, кровавейшей резни, хорошо, что ты этого не видишь, родная.

Теперь я понимаю, почему мой пост наделал в Армении столько шума. Я действительно не являюсь частью публики, способной радоваться власти того, кто презирает великую армянскую историю, проклинает предков и не уважает память о жертвах «геноцида».

Позорник и манкурт. Моя ненега плюнула бы ему в глаза. Амот», — написала кремлевская пропагандистка.

18 июля Симоньян выступила с резкой критикой в адрес премьера Армении Никола Пашиняна. «Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе». Она также отметила, что исключительно из политической мести власти Армении посадили Роберта Кочаряна — «неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим «российским друзьям»».

Minval.az